Американское издание The New York Times пишет, что массированная ракетная атака по украинским городам может говорить о том, что российские ракеты показали малую эффективность. Также это может свидетельствовать о том, что оккупанты испытывают нехватку высокоточного оружия, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что у путинских войск могут заканчиваться современные ракеты. Они обратили внимание на то, что большое количество атак на гражданские цели в Украине российские захватчики осуществляли устаревшим советским вооружением.

Западная разведка предполагает, что РФ израсходовала большую часть современных вооружений еще в первые дни полномасштабного вторжения. Промышленность страны-агрессора зависит от западных поставок, которые свел к нулю санкционный удар, поэтому оккупанты не могут пополнять свои запасы.

Однако Кремль продолжает искать пути решения этой проблемы, все чаще обращаясь за поставками к Северной Корее и Ирану, у которого Москва закупает БПЛА. На сегодня нет доказательств того, что российское руководство закупало оружие у КНДР, однако, по словам экспертов, если это правда, то «это признак отчаяния» РФ.

Ранее британское издание The Guardian выпустило материал, в котором объяснило, почему российские войска не смогут сохранить интенсивность ракетного террора в будущем.