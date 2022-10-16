Как информирует «НБН» со ссылкой на ГУР МОУ, российско-оккупационные силы, которые в настоящее время пребывают на южной территории Украинского государства, весьма сильно жалуются на глобальное отсутствие лекарственных препаратов, в частности антибиотиков. В итоге военнослужащие весьма критикуют действия Кремля, а также военного руководства страны-агрессора.

Согласно словам одного из оккупантов, которые прозвучали во время его разговора с женой, он в настоящее время находится на территории Николаевской области. Он также пожаловался на то, что у них сильно не хватает лекарственных препаратов. В итоге он вынужден «лечить» мочой стрептодермию.

Дословно из заявления российского военнослужащего:

«Это нашему главнокомандующему скажи «спасибо». Он здесь «делов» натворил. Да и вообще, эта мобилизация, она неправильная, не по Конституции. Ведь она активируется, когда есть нападение на наше государство. Какая сволочь! Как мы здесь все проклинаем его, я тебе просто не передам словами. Его, всю его банду тоже, ведь они бросили сюда нас».

Напомним, ранее в одном из перехватов ГУР МОУ разговора российских военных, захватчик жаловался на невероятно большие потери личного состава в армии РФ в Украине.