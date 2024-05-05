О том, что уничтожение Су-25 в небе над Донетчиной указывает на весьма результативную работу подразделений Сухопутных войск, однако есть некоторые нюансы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ Ильи Евлаша, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, Сухопутные войска располагают собственными подразделениями ПВО, и уже можно увидеть прекрасный результат их работы, в первую очередь — поражение объектов в малом и среднем радиусе действия сил и средств противовоздушной обороны. В частности, Су-25 был «накрыт» переносным зенитно-ракетным комплексом, которые в состоянии достаточно неплохо справляться с различными типами воздушных целей, включая и самолеты.

Впрочем, защитникам Украины на передовой по-прежнему не хватает тех самых ПЗРК, которые дают возможность бороться как с низколетящими целями, так и с БПЛА. Кроме того, модернизированные системы, вроде украинских ЗРК «Бук», не исключая идентичного западного оружия, существенно помогают в противостоянии атакам российских вертолетов и самолетов, сдерживая вражескую авиацию в нашем небе.

Ранее мы писали о том, что Генштаб и Воздушные Силы сообщали количество «Шахедов», ликвидированных во время ночной атаки.