О том, что массированные атаки, осуществленные государством-террористом, в период с марта по апрель, нанесли энергосфере Украины ущерб на сумму, превышающую сотни миллионов долларов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства энергетики Германа Галущенко, озвученное в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Галущенко, на текущий момент украиснкую энергосистему вывели на стабильный уровень функционирования, однако следует осознать — обстановка сохраняется достаточно сложной.

В частности, затронув тематику убытков, глава Минэнерго подчеркнул — на сегодня, речь идет сумме не менее 1 млрд долларов, но поскольку атаки РФ не прекращаются, объем подобного ущерба будет лишь возрастать.

Галущенко указал на нынешнюю цель страны-агрессора — уничтожение так называемой маневровой генерации электроэнергии в стране, позволяющей оптимально балансировать частично разрушенную энергосистему (до 50 процентов объектов — повреждены).

Ранее мы писали о том, как Минэнерго обосновывало потребность поднятия тарифа на электричество для населения.