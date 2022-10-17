Эксперт рассказал, что Москва бросает на передовую часть мобилизованных в качестве «пушечного мяса», а другую часть новобранцев использует для восстановления и формирования новых подразделений захватчиков, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Лакийчука, это займет 1,5-3 месяца максимум и тогда у путинских войск появятся дополнительные возможности. Также Кремль собирает оружие для мобилизованных в Иране и Беларуси, чтобы сдерживать ВСУ.

Как отметил эксперт, именно сейчас у армии Украины есть «окно возможностей», которым нужно воспользоваться, поскольку дальше ситуация станет сложнее.

Ранее военный эксперт рассказал, как будут разворачиваться события на фронте в ближайшее время и с какой проблемой столкнутся оккупационные силы Путина с началом зимы.