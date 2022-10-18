В понедельник, 17 октября, в Сети начал распространяться ролик, где коллаборант, которого российские захватчики назначили «заместителем военно-гражданской администрации» Херсонской области, читает стих про РФ с абсурдным текстом, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Obozrevatel.ua.

В произведении Стремоусов заявляет, что все города мира – это его «родина Россия». На видео предателя Украины прифотошопили к кадрам разных городов – Вашингтона, Варшавы, Праги, Вены и других.

«Все на свете любят русских, на родной моей земле», — размечтался гауляйтер Херсона.

Отличился коллаборант и в подписи к ролику, где он сообщил, что якобы скоро по всей планете состоятся «народные референдумы» о «воссоединении» с РФ.

Напомним, что после подрыва Крымского моста у оккупантов и коллаборантов началась паника. В частности, захватчики и предатели Украины после инцидента начали бежать с аннексированного полуострова в Бердянск.