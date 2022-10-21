О гибели российского псевдожурналиста сообщил блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале, показав фотографию пропагандиста Клокова, который ранее работал на «Первом канале», «Москва 24» и RT, информирует «НБН».

По словам блогера, рупор режима Путина приехал во временно захваченный Херсон, чтобы помочь оккупационной «администрации» с созданием в городе пропагандистского телеканала «Таврия». Поработал над проектом Кремля псевдожурналист всего две недели.

В то же время в украинском центре массовых коммуникаций сообщили, что Клоков был членом спецслужб страны-агрессора, поэтому его ликвидировали вместе с путинскими подразделениями.

Напомним, что в августе в Попасной погиб от удара HIMARS пропагандист-вагнеровец, который высмеивал американские РСЗО. Российский наемник вел каналы в YouTube и Telegram, в которых пропагандировал войну против Украины.