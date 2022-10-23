Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, представители спецслужбы подтвердили, что президент АО «Мотор Сич» Богуслаев, а также руководитель Департамента внешнеэкономической деятельности вышеуказанной компании были задержаны. Обеим объявили о подозрении в коллаборации, а также пособничестве стране-агрессору.

Материалы следствия говорят о том, что данные чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями корпорации «Ростех» (Россия), которая является одной из основных производителей вооружений для ВС РФ.

Задержанные выстроили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий авиадвигателей, произведенных в Украине, в Российскую Федерацию. Захватчики использовали полученную продукцию для производства, а также ремонта российских ударных вертолетов типа Ми-8АМТШ-ВН «Сапсон», КА-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник».

Также было установлено, что вышеуказанные модели армейской авиации войска Путина активно использовали для полномасштабного вторжения в Украину. Это было подтверждено множеством фактов уничтожения вражеских боевых «вертушек» защитниками Украинского государства.

Напоследок добавил, что во время следственных действий сотрудниками СБУ были установлены все организаторы сделок. Все преступные действия этих лиц были задокументированы. Служба безопасности Украины делает все необходимое для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Ранее СБУ обнародовала очередной перехват разговора только что мобилизованных россиян со своими родственниками.