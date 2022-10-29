Как информирует «НБН», пропагандистское информационное агентство ТАСС со ссылкой на оккупационные «власти», а также местные телеграм-каналы, пишет, что в Севастополе корабли якобы «отбивали атаку беспилотных летательных аппаратов».

В сообщении, в частности, отмечается:

«Корабли Черноморского флота Российской Федерации отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов. В городе в результате чрезвычайного происшествия не были повреждены никакие объекты».

По данной причине якобы был перекрыт рейд в Севастополе. Также оккупанты отменили курсирование паромов и катеров. А движение между районами возможно исключительно на автобусах.

Связь между южной и северной частями города обеспечивается рейдом через Севастополь.

Также телеграм-каналы публикую видео момента взрыва в Севастополе.

Стоит отметить, что это далеко не первый инцидент со взрывами в Севастополе. Последний раз мы сообщали об аналогичном случае 19 октября.