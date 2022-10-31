Представитель Gradus Research Анна Ильенко на презентации исследования «Опыт украинцев по поводу обращения за психологической помощью и барьерами на этом пути» сообщила количество украинцев, которые находятся в состоянии стресса, информирует «НБН» со ссылкой на «Соцпортал».

Ильенко рассказала, что 71% респондентов признались, что они испытывают нервозность или стресс, 21% — не находятся в состоянии физического и психологического напряжения и 8% не смогли ответить на этот вопрос.

72% участников исследования указали главной причиной стресса войну, развязанную в их стране Россией. Также украинцы тяжело реагируют на финансовые трудности, 30% на социально-политическую ситуацию в государстве, 25% на проблемы со здоровьем и столько же опрошенных – на безработицу.

Что интересно, всего 2% украинцев для решения психологических проблем обращались к семейному врачу, психологу или психотерапевту, что свидетельствует об отсутствии практики идти за помощью к специалистам.

Ранее социологи рассказали, какие эмоции переживают украинцы во время войны с РФ и сколько граждан с надеждой смотрят в свое будущее и будущее своей страны.