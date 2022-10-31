Глава украинского правительства в своем Telegram-канале сообщил подробности утреннего ракетного удара по нашим городам. Шмыгаль рассказал, что российские захватчики атаковали не военные цели, а важные для гражданского населения объекты, информирует «НБН».

По словам премьера, оккупанты повредили 18 критически важных объектов, большинство из которых – энергетические. В результате в семи областях оказались обесточены сотни населенных пунктов.

Шмыгаль отметил, что украинские силы противовоздушной обороны сработали героически и профессионально, сбив 44 из 50 выпущенных по нашей стране российских ракет.

Глава правительства подчеркнул, что энергетики работают на полную мощность, чтобы ликвидировать последствия атаки, в ряде регионов продолжаются локальные отключения. Он добавил, что сегодня украинцам важно сознательно потреблять энергию, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Ранее отключения энекроэнергии по всем областям Украины прокомментировал Владимир Зеленский. Президент обратился к участникам дорожного движения.