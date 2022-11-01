Во вторник, 1 ноября, российские пропагандисты сообщили, что Павел Ищук был госпитализирован в тяжелом состоянии в Бердянскую городскую больницу, информирует «НБН».

Источники РФ сообщают, что коллаборант пострадал во дворе своего дома по улице Красная в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было начинено металлическими шариками или гвоздями.

Оккупационный «городской глава» Бердянска Александр Сауленко ранее сообщил о ранении мужчины, не раскрывая его личность. Гауляйтер заявил, что идет следствие и традиционно обвинил в подрыве коллаборанта «боевиков Киева».

Местное украинское издание «РИА Мелитополь» проверяет факт подрыва Ищука. Журналисты пишут, что «заммэра» называл себя украинским журналистом. Ранее предатель был главным редактором издания «Город» и работал представителем городского главы Бердянска.

Напомним, что в сентябре в автомобиле подорвали «коменданта» временно захваченного Бердянска Артема Бардина.