Журналистка Фарида Рустамова в своем блоге приводит результаты закрытого исследования общественного мнения россиян относительно войны против Украины, проведенного по заказу Кремля, информирует «НБН».

Результаты социального опроса показали, что 68% граждан страны-агрессора выступают за продолжение боевых действий, 22% респондентов считают, что «спецоперацию» нужно остановить.

Также исследование показало, что 68% россиян убеждены, что нужно было начать войну против Украины, а 16% — что не следовало вторгаться в соседнее государство.

Соцопрос показал, что большая часть жителей России, которая поддерживает «СВО» — опрошенные возрастом от 45 лет.

Независимые социологи обращают внимание на то, что на ответы граждан РФ могли повлиять условия цензуры и боязнь уголовного наказания за дискредитацию путинской армии.

Ранее «Левада-Центр» выяснил, сколько россиян считают себя ответственными за кровопролитие в Украине и снизился ли уровень поддержки войны.