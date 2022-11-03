Разведка Великобритании сообщила, что в прошлом месяце каждый день российские захватчики лишались более 40 единиц техники в результате успешного контрнаступления ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

По словам специалистов, ежедневные потери боевых машин оккупантов приблизительно приравниваются к количеству техники батальона. Путинские военные разочарованы тем, что они вынуждены воевать против украинских защитников с использованием старых БМП, которые они пренебрежительно называют «алюминиевыми банками».

Страна-агрессор для компенсации потерь в последние недели обратилась за помощью к Республике Беларусь, приобретя у нее как минимум сто танков и боевых машин пехоты.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что российские мобилизованные, которых призвали в октябре, получили устаревшее оружие. Специалисты объяснили, как этот факт усложнит проблемную логистику ВС РФ.