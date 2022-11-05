Как информирует «НБН», об этом говорится на официальном сайте Национальной гвардии Украины.

В сообщении говорится, что бойцами 27-й Печерской бригады Нацгвардии Украины были обнаружены позиции врага. Далее защитники Украины нанесли по ним огневое поражение.

Дословно из обнародованного НГУ сообщения:

«В результате успешно выполненной задачи гвардейцы ликвидировали пять танков, две бронемашины, а также живую силу врага. В настоящее время подсчитывается точное количество уничтоженной вражеской военной техники».

Напомним, ранее мы уже писали об уничтожении двух ударных вертолетов Ка-52 в Херсонской области.