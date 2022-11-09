Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское информационное агентство ТАСС, Песков посещал временно захваченный российскими войсками Луганск. Также информацию об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Дословно из заявления Кириенко:

«Дмитрий Песков посетил Луганск. Там он провел обучение для пресс-служб, а также средств массовой информации».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что временно оккупированную территорию Украины посетил глава Министерства обороны страны-агрессора Российской Федерации Сергей Шойгу. Отмечалось, что министр заслушал доклад командующего Объединенной группировки войск Путина, генерала Сергея Суровикина о ситуации на фронте, а также выполнении боевых заданий.