Зеркаль призналась, что ее больше всего раздражает информационно-психологическая операция россиян в Сети о том, что в Украине якобы нет проблем с энергосистемой, а кто-то просто зарабатывает на экспорте электроэнергии, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам представителя Министерства энергетики, у украинцев пытаются вызвать недоверие друг к другу, в частности, к руководству страны. Враг рассчитывает, что простые люди, которые не понимают, как происходит экспорт электрической энергии, перестанут верить власти и начнут верить, что отключение света происходит не из-за атак оккупантов.

Советник министра подчеркнула, что нельзя скрыть информацию о поставках электроэнергии, поскольку данные о том, кто, когда и в каких объемах поставляет электричество, являются открытыми.

Напомним, что в «Укрэнерго» рассказали, когда украинцам ожидать улучшения ситуации с электроснабжением.