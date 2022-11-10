Как информирует «НБН», в интервью CNN президент Украинского государства Владимир Александрович Зеленский заявил, что Россия несет в десять раз большие потери, чем ВСУ.

Так, Верховный главнокомандующий ВСУ, комментируя заявление Минобороны США о том, что Российская Федерация лишилась половины своих боевых танков на войне в Украине, заявил, что такие оценки Пентагона близки к реальности.

«Полагаю, что это более-менее соответствует действительности. Но если говорить откровенно, полных данных по личному составу не знает никто», — отметил президент Украины.

Также Владимир Александрович добавил, что враг несет в десять раз больше потерь, нежели ВСУ. Точные цифры, по его словам, назвать не может никто, однако есть «весьма существенная разница».

Согласно словам президента Украины, Путин и Шойгу совсем не жалеют своих солдат, и использует их в качестве «пушечного мяса».

Ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал заявление Шойгу об отводе войск РФ от Херсона.