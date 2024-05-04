О том, что динамика роста показателя боевых потерь российско-оккупационных войск резко «скакнет вверх», при условии возобновления активной фазы наступательных операций на Восточном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают — ежесуточные масштабы потерь оккупантов (как убитыми, так и ранеными) на передовой в Украине, только на протяжении апреля достигли отметки в 899 человек. Однако, вполне возможно, что в следующие два месяца, этот уровень снова возрастет, так как российский генералитет намерен возобновить целенаправленное наступление на востоке нашей страны. В частности, потери «освободителей» будут особенно заметны на фоне незначительного снижения темпов наступательных операций после Авдеевской кампании.

Кроме того, вопреки потерям в «живой силе», РФ успела полноценно переформатировать свою армию, подготовив ее к войне на истощение, сделав «ставку на массовость», а не на качественное преимущество, и, похоже, такая тенденция сохранится в течение всего периода войны в Украине, создав «долгосрочные последствия» для негативного будущего российских войск.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Британии оценивали последствия переброски самолетов РФ после атаки Украины на аэродром «Кущевская».