О том, что в соответствии с нормами ранее действующего законодательства для привлечения к админответственности, необходимо было присутствие лица-нарушителя для составления надлежащего протокола (на его основе выдавалось постановление, являющееся документом для взимания средств и ареста активов), однако данный пункт был вычеркнут с подачи Генштаба и Минобороны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение нардепа Андрея Осадчука, опубликованное «Апострофом».

По словам Осадчука, после обновления схемы, ТЦК/СП получат право на оперативное выписывание штрафов, сразу после составления постановления касательно привлечения уклониста к ответственности, и если не заплатить за «нарушение», то будет привлечена Исполнительная служба, которая сможет в упрощенном порядке заблокировать счета и арестовать имущество. Таким образом, если отказаться от оплачивание штрафа (будет в 5 раз больше, чем сейчас — до 25 500 гривен), то следует подготовиться к визиту «силовиков» Исполнительной службы.

Кроме того, вышеописанная норма даст возможность ТЦК/СП финансово наказывать всех военнообязанных (без решения суда), нарушивших требования относительно обязательного уведомления о военкомов о смене места жительства, получении документов об образовании/загранпаспорта и тому подобного, что затронет 99 процентов мужчин Украины.

Ранее мы писали о том, что в Минюсте рассказывали о введении дополнительных ограничений для уклонистов.