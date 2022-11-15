Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», об этом проинформировал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Согласно обнародованной им информации, враг постоянно штурмует украинские позиции в районах Авдеевки и Бахмута, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Он подчеркнул, что защитники нашей страны активно наносят огненное поражение всеми видами вооружений, а войска Путина при этом несут огромные летальные потери, о чем говорится в сводках Генерального штаба Украины.

Дословно из заявления Череватого:

«Наши бойцы огнем нивелируют интенсивность атак со стороны врага. Для любой нормальной армии мира они уже несут критические потери. Агрессор может каждый день терять по батальону своих солдат. Пока что не видно, что они задумались над этим и изменили тактику, хотя могли бы это сделать. Но они выполняют задачу, которую поставило политическое руководство России».

При этом спикер Вооруженных сил Украинского государства добавил, что России будет весьма непросто перебросить свои войска из Херсонской области. Командование Украины не предоставит захватчикам осуществить такой план.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Россия нанесла удары по частному сектору Бахмута фосфорными снарядами.