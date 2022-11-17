Как информирует «НБН», об этом в интервью НВ рассказал глава крымской проектно-образовательной платформы Q-Hub Эмиль Ибрагимов.

В частности, он отметил, как по состоянию на сегодняшний день в Крыму ведут себя оккупационные силы.

Дословно из заявления Ибрагимова:

«Я точно знаю, что они вводят на протяжении всего времени определенные уровни угроз. Согласно информации местных чиновников, сейчас в Крыму желтый уровень опасности. Другими словами – они готовятся к атаке. И, естественно же, этот миф относительно того, что на полуострове нет никакой паники и все спокойно, должен успокаивать».

Ибрагимов также оценил, что по состоянии на сегодняшний день незаконно аннексированный Крымский полуостров находится в зоне поражения Вооруженных сил Украинского государства. Более того, ВСУ контролируют сейчас все дороги , ведущие в Крым.

Также он добавил:

«Есть данные о том, что именно на территорию Крымского полуострова Россия передислоцирует свои силы, чтобы сохранить живую силу и технику. Однако уже после освобождения Херсона стало всем ясно то, что нами контролируются полностью все дороги в АРК. Это дорога и в Армянск, и в Джанкой, и так далее. Полагаю, можно сделать вывод, что все крымские дороги сейчас под контролем, и Крым все же находится в зоне поражения. Это и до момента освобождения Херсона было ясно, но сейчас нам силам, как я полагаю, будет гораздо легче доставить до военных объектов и армии РФ, которая располагается на полуострове, а тем более на севере Автономной Республики Крым».

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал заявление о возможности деоккупации Крыма без применения силового сценария.