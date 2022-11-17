Военный предполагает, что возможно всеобщая мобилизация в Украине усилится, однако это будет зависеть от ситуации на фронте, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Горбач объяснил, что в каждом центре комплектования есть план по количеству специалистов, в соответствии с которым и проходит призыв. Если ситуация на поле боя меняется, перечень может измениться и как именно – сейчас сложно сказать. Кроме того, все задачи составляются с учетом набора новобранцев в путинскую армию в РФ.

Как заверил военный, на сегодня нет нужды забирать в ВСУ всех военнообязанных мужчин, кроме того, есть тенденция к уменьшению категорий граждан, которые подлежат мобилизации.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как может в будущем сложиться ситуация с мобилизацией в стране.