Как информирует «НБН», об этом Арестович рассказал во время разговора с российским правозащитником и оппозиционером Марком Фейгиным.

В частности, Арестович пояснил, что путинский режим просто не может существовать в дальнейшем.

Дословно из заявления Алексея Арестовича:

«Режим Путина не может существовать в том виде, в котором он существует сейчас, после всего того, что он совершил, в первую очередь, с самой Российской Федерацией. Он разорвал общественный договор, а новый еще не заключен. Страна быстро теряет легитимность. В России публично и грубо нарушается конституция. А монополия на насилие утрачена или же роздана. В государстве растут новые силы ультраправых, которые стремятся наводить порядок методами разбивания кувалдой и отрубания голов. Такое государство никак не может работать, как устойчивая система».

Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что у российской армии в Украине в феврале-марте «сломается хребет».