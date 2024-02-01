О том, что сведения, касающиеся выезда бывшего внештатного советника руководителя ОПУ Арестовича, фактически сбежавшего из Украины только благодаря письму, предоставленному «ухилянту» военной разведкой, на самом деле не соответствуют действительности, пишет «НБН», ссылаясь на опровержение, обнародованное в официальном Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).

Как утверждают в ГУР МОУ, все вышеописанная информация, относительно пересечения границы и выезда за пределы Украины лицом, по имени Алексей Арестович (осуществленное 4-го сентября прошлого года), якобы на основании письменного уведомления от указанного ведомства, которая была обнародована изданием NGL.media, не является правдой.

В частности, Главное управление разведки Министерства обороны Украины не давало данной особе «ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу».

Ранее мы писали о том, как Данилов саркастично высказывался о реальном рейтинге доверия Арестовичу в Украине.