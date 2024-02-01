NGL Media напомнило, что бывший представитель ОПУ выехал в Польшу в прошлом году 4 сентября через пункт пропуска Краковец-Корчева, но так и не вернулся на родину. Он пересек границу с помощью письма ГУР МОУ, информирует «НБН».

Во время полномасштабной войны бывший чиновник неоднократно ездил за рубеж, но всегда возвращался. В частности, в начале мая прошлого года он выезжал из Украины через этот же пункт пропуска также с письмом из ведомства Буданова, однако через 1,5 месяца вернулся домой.

Помимо этого случая, бывший помощник Ермака пересекал украинскую границу на основании решений начальника Госпогранслужбы, как советник ОПУ и т.д. Большинство поездок длились не больше 9 дней.

Представители СМИ обратились в ГПСУ, однако ведомство не предоставило изданию информацию об основаниях выезда бывшего чиновника из Украины, объясняя это тем, что соответствующие данные «касаются частной жизни» Арестовича.

Кроме того, журналисты попросили комментарии в ГУР и у самого экс-советника ОПУ, однако ответа не получили.

Ранее Арестович прокомментировал сообщения о повторном наступлении ВС РФ на Харьков.