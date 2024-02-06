Басманный суд в российской столице заочно арестовал экс-советника главы Офиса Зеленского. В стране-агрессоре Арестовича обвинили в призывах к терроризму и распространении фейков о ВС РФ.

Кроме того, Министерство внутренних дел государства-террориста объявило бывшего чиновника в международный розыск, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Экс-советник ОПУ прокомментировал новость в своем Telegram-канале. Он написал, что в Республике Беларусь на него завели уголовное дело за терроризм, в стране-агрессоре – за экстремизм, а на родине – за сексизм, отметив, что «великая Русь сплотилась навеки».

Ранее СМИ сообщали, что Арестович выехал из Украины благодаря письму из ГУР МОУ. У Буданова опровергли соответствующую информацию, заявив, что ведомство не предоставляло экс-чиновнику какие-либо документы для пересечения государственной границы.