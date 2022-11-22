Как информирует «НБН», в своем посте в социальной сети «Твиттер» министр обороны Украины Алексей Резников показал оценку остатков ракетного арсенала Российской Федерации.

При этом он прокомментировал обнародованную инфографику следующим образом:

«У российского ракетного арсенала есть четыре врага. Это блестящая противовоздушная оборона Украины. Это бездарные ракетные войска Российской Федерации. Это также экономические ограничения и, конечно же, время».

Также он добавил:

«Давайте демилитаризуем террористическое государство, и будем тогда жить в мире».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как поляки реагируют на падение ракеты на их территории.