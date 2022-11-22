Как информирует «НБН», в своем посте в социальной сети «Твиттер» министр обороны Украины Алексей Резников показал оценку остатков ракетного арсенала Российской Федерации.
При этом он прокомментировал обнародованную инфографику следующим образом:
«У российского ракетного арсенала есть четыре врага. Это блестящая противовоздушная оборона Украины. Это бездарные ракетные войска Российской Федерации. Это также экономические ограничения и, конечно же, время».
Также он добавил:
«Давайте демилитаризуем террористическое государство, и будем тогда жить в мире».
Напомним, ранее мы уже писали о том, как поляки реагируют на падение ракеты на их территории.
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