О ситуации в Бахмуте рассказал боец 93-й бригады под ником «Твой друг Стус» в микроблоге Twitter, информирует «НБН».

По словам военнослужащего, российские захватчики многие недели под ряд пытаются продвинуться на Бахмутском направлении, однако все их планы проваливаются из-за несокрушимости украинских Сил обороны.

Боец отметил, что нынешняя ситуация похожа на хроники из Второй мировой войны, телами мертвых оккупантов укрыта вся земля. Группы ВС РФ одна за другой идут на позиции ВСУ, а после потери половины или трети личного состава они отступают.

Далее следующая группа опять идет в наступление прямо по трупам своих погибших. «Освободители» переползают тела и начинают рыть почти под ними, чтобы выжить, иногда лежат возле мертвых часами.

«В таком формате проходит день», — признался защитник.

Ранее аналитики американского Института изучения войны озвучили причины, по которым замедлилось наступление армии Путина в Луганской области.