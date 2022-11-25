Британская разведка напомнила, что еще в начале осени кремлевский диктатор Владимир Путин приказал захватить Бахмут Донецкой области. По этой причине оккупанты бросают множество сил и ресурсов, чтобы взять город под контроль, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

В разведке отмечают, что больше всего российских мобилизованных погибает при попытке захватчиков штурмовать Бахмут. Путинские войска буквально разбиваются об оборонительные линии ВСУ.

Также большие потери новобранцы ВС РФ несут в районе Сватово на Луганщине. Мобилизованные занимались созданием системы окопов в то время, как украинская армия накрывала их огнем из артиллерии.

Также британская разведка перечислила типичные проблемы, с которыми сталкиваются практически все российские мобилизованные.