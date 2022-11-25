Как пишет “НБН”, со ссылкой на телеграмм СБУ, 25 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП).

В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства в руководстве епархиальных структур.

Была разоблачена переписка руководителя епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают «методички» по «особенностям» проведения церковных лигурий после полномасштабного вторжения.

Также были найдены склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов.

Выявлены фотокопии удостоверений рашистов, участвовавших в боевых действиях против украинских войск. Среди этих документов был вид «героя России», подписанный министром обороны России за «захват Крыма» в 2014 году.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Напомним, что ранее мы писали об Обысках в Киево-Печерской Лавре: СБУ показала, что нашла в помещениях УПЦ (МП).