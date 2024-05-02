О том, что принимавшим участие в устранении последствий аварии на ЧАЭС, а также жившим или работавшим в «зоне отчуждения», позднее эвакуированным, но не получившим группу инвалидности, пенсионное пособие назначают стандартно, однако такой подход не касается утративших здоровье особ, пишет «НБН», ссылаясь на статью 54 ЗУ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», опубликованного на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, чернобыльцам-ликвидаторам государство гарантирует начисление доплат:

первой группе — по 8 839,2 гривны/ежемесячно;

второй группе — 7 071,36 гривны/ежемесячно;

третьей группе — 5 450,84 гривны/ежемесячно.

При этом, суммы минимальных пенсий по инвалидности для ликвидаторов составляют:

первой группе — 14 308,46 гривны/ежемесячно;

второй группе — 11 446,77 гривны/ежемесячно;

третьей группе — 8 585,08 гривны/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что Жолнович объясняла, почему украинцы вскоре не смогут уйти на «заслуженный отдых» в 60 лет.