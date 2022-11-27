Как информирует «НБН», в своем заявлении глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предупредил, что войска Путина уже на следующей неделе могут устроить новые теракты. Цель – уничтожение объектов энергетики. Поэтому он просит украинский народ позаботиться о запасах пищи и воды. А также лучше зарядить павербанки и найти самый ближайший «Пункт несокрушимости».

Дословно из заявления депутата:

«Следующая неделя может быть весьма тяжелой. Агрессор планирует новые теракты, нацеленные против объектов энергетики».

Согласно словам парламентария, экстренные службы, а также органы власти прорабатывают сейчас разные сценарии. Проводилось множество тренировок. Также были отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, и «каждый знает, что он должен делать».

Давид Арахамия добавил:

«Мы и военные готовимся. И мы обращаемся с призывом к каждому, чтобы он дополнительно позаботился о себе, а также собственных семьях. Нужно сделать запасы воды, еды длительного хранения. Нужно зарядить телефоны и павербанки, а также узнать где находится ближайший «Пункт несокрушимости. Мы обязательно одержим победу, мы выстоим, а Россия будет вынуждена заплатить за все».

Напомним, ране Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру.