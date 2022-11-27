Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства в социальной сети «Твиттер».

Насколько известно, первая версия ракет Brimstone поступила на вооружение Королевских ВВС еще в 2005 году. А уже спустя три года, в 2008-м ее модернизовали, добавив лазерное наведение.

Вторая версия Brimstone 2 поступила на вооружение ВВС Великобритании в 2016-м. Дальность поражения этого типа вооружения, если ракету запускать из самолета, достигает тридцати семи миль.

Вооруженные силы Украины смогут использовать ее с пусковых установок, которые были оборудованы на наземной технике.

Главным образом, эта ракета предназначена для поражения наземных целей, в частности тех, которые передвигаются.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какую военную помощь Украине передал Париж.