В эфире национального телемарафона глава пресс-центра ОК «Юг» сообщила, что на Кинбурнской косе в Николаевской области идуи бои, работа для украинских защитников усложняется из-за нескольких факторов, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, усложняют ситуацию специфическое географическое расположение и погодные условия – ветер, штормы. Про Кинбурнскую косу говорят и в контексте «зернового коридора», поскольку порты Николаевской области можно будет добавить к инициативе после полной деоккупации региона.

Руководитель пресс-центра добавила, что нужно дождаться официальной сводки Генштаба ВСУ, который может сообщить реальную картину происходящего.

Ранее Гуменюк прокомментировала ситуацию в Херсонской области. Она заявила, что российские войска не смогут удержать левый берег Днепра, куда они сбежали с правобережья.