Как информирует «НБН», в Центре национального сопротивления обнародовали информацию о том, что захватчики планируют провести на захваченных территориях Херсонщины мобилизацию украинцев.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На левый берег Херсонской области из Дагестана прибыли подразделения ОМОН. Также туда были переброшены работники военных комиссариатов так называемых «ДНР» и «ЛНР». В том числе, известно, что они расположились в селе Красное, что в Каховском районе».

Стоит отметить, что бойцов дагестанского ОМОНа намерены привлекать к проведению незаконного призыва жителей оккупированного региона.

В первую очередь, захватчики будут пытаться отправить на фронт тех, кто уже имеет российские паспорта. Однако в ЦНС не исключают, что под мобилизацию могут попасть и вовсе все мужчины, а не только те, кому выдали паспорта РФ.

В это же время представители Центра национального сопротивления призвали жителей временно захваченных территорий покинуть регион, чтобы «не становиться ресурсом для вражеских сил».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что россияне бунтуют из-за сдачи Херсона без боя.