Как информирует «НБН», глава Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник в комментарии «Украинской правды» заявил, что в Генштабе по состоянию на сегодняшний день не могут озвучить потери армии нашей страны в полномасштабной войне против России.

При этом он подчеркнул, что наказание для государства-оккупанта должно быть необратимым за то, что на войне были ранены и погибли граждане Украинского государства.

Отвечая на просьбу журналистов, прокомментировать оценку наших потерь в войне против РФ, которые озвучила президент Еврокомиссии, в Генеральном штабе ВСУ в очередной раз заявили, что данная информация является закрытой.

Дословно из заявления Генштаба ВСУ:

«Мы не можем подтвердить такую цифру. Можем сказать, что наши потери являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования. Но если то, что озвучила президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен, предоставит возможность привлечь Россию к ответственности, то мы можем только поддержать такие действия, способствующие законному наказанию для тех, кто начал геноцид народа Украины. Необходимо сделать все, чтобы за потери граждан и военных Украины виновные оказались на скамье подсудимых».

Напомним, ранее президент Еврокомиссии оценила потери ВСУ в войне против РФ в сто тысяч человек.