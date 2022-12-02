Как информирует «НБН», телеграм-канал FLASH UA обнародовал видео с места падения российского боевого самолета, который был сбит украинскими защитниками.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно увидеть, как сбитый бойцами ВСУ вражеский самолет еще горит, а в небо поднимается черный дым. Из этого следует, что боевая авиация была сбита незадолго до того, как наши защитники прибыли на место инцидента и сняли это видео.

Ресурс подписал видео так:

«Россияне долетались, хорошо догорают».

Стоит отметить, что ранее мы уже публиковали материал с видео боя между защитниками Украинского государства и российско-оккупационными силами, которое было снято в Херсонской области под Антоновским мостом.