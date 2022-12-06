Как сообщает «НБН» со ссылкой на сообщение на Facebook-страницу полиции Харьковской области, на сегодняшний день российские оккупанты контролируют еще 28 населенных пункта этого региона.

«Согласно информации руководителя Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, большая часть захваченных РФ территорий Харьковщины уже освобождены. На сегодняшний день под оккупацией осталось 28 населенных пунктов», — сказано в пресс-релизе. В то же время сообщается, что там проживает от 200 до 300 человек.

Такую информацию Тимошко предоставил в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и председателем Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер. Они побывали в Харькове сегодня, 6 декабря.

Отметим, ранее стало известно, что российские захватчики усложнили процедуру выезда с временно захваченных территорий. Также со вчерашнего дня в некоторых населенных пунктах Харьковской области сократили срок комендантского часа.