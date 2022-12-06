Как информирует «НБН», телеграм-канал FLASH UA обнародовал видео, на котором запечатлена полностью уничтоженная ударом Вооруженных сил Украины база захватчиков Путина на территории Херсонской области.

Автор обнародованного видео говорит:

«Реквием по россиянам, которые стали хорошими в один момент, в одном ангаре. В одном из КамАЗов даже видно, как берцы пригорели к педалям газ и тормоз. Вероятно, пытались убежать, но не успели. Смотрите, венков понатыкали, а толку… Нечего было сюда ехать».

Напомним, ранее мы уже публиковали видео боя Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами под Антоновским мостом.