Милли заявил, что Российская Федерация в целом потерпела поражение в Украине, однако впереди еще много боевых действий, которые несколько замедлятся из-за мороза, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

По словам генерала, ситуация на фронтах стабилизировалась и изменений в ближайшее время не будет. В разгар зимы из-за погоды и рельефа местности появится потенциальная возможность для наступления как украинских защитников, так и российских оккупантов.

Военачальник высказался о террористических методах, которые РФ использует в отношении мирных украинцев. Он отметил, что военный умысел в ракетных атаках оккупантов отсутствует, поскольку операции ВСУ на фронте не зависят от энергетической инфраструктуры.

Милли добавил, что страна-агрессор массированными обстрелами пытается сломать «позвоночник» и волю украинцев, однако ракетные удары россиян лишь повышают уровень сопротивления и устойчивости народа и все увидят, что это не «сломанный хребет».

Ранее глава Минобороны Франции рассказал, как российские захватчики могут изменить тактику ведения войны против Украины зимой.