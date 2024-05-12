О том, что пенсионные пособия в Украине выплачиваются в период с 4 по 25 число каждого месяца, и можно ли гражданину самостоятельно изменить дату получения денег, пишет «НБН», ссылаясь на ответ, размещенный на официальной странице ГУ ПФУ в Кировоградской области.

Как стало известно, первоочередно и перманентно зачисляют пенсионные пособия определенным категориям граждан, в нисходящем порядке:

лицам, являющимся инвалидами войны;

лицам, являющимся участниками боевых действий;

лицам, принадлежащим к членам семей погибших защитников;

лицам, утратившим кормильца и инвалидам;

неработающим по причине возрастной нетрудоспособности;

работающим (после выхода на «заслуженный» отдых).

Кроме того, в ПФУ отдельно подчеркнули:

Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии [посредством банка или «Укрпочты»], но сама дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине показывали, как граждане смогут «докупить» стаж для назначения пенсии.