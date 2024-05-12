О том, что пенсионные пособия в Украине выплачиваются в период с 4 по 25 число каждого месяца, и можно ли гражданину самостоятельно изменить дату получения денег, пишет «НБН», ссылаясь на ответ, размещенный на официальной странице ГУ ПФУ в Кировоградской области.
Как стало известно, первоочередно и перманентно зачисляют пенсионные пособия определенным категориям граждан, в нисходящем порядке:
- лицам, являющимся инвалидами войны;
- лицам, являющимся участниками боевых действий;
- лицам, принадлежащим к членам семей погибших защитников;
- лицам, утратившим кормильца и инвалидам;
- неработающим по причине возрастной нетрудоспособности;
- работающим (после выхода на «заслуженный» отдых).
Кроме того, в ПФУ отдельно подчеркнули:
Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии [посредством банка или «Укрпочты»], но сама дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине показывали, как граждане смогут «докупить» стаж для назначения пенсии.
Добавить комментарий