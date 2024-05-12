О том, когда по мнению руководителя компании TopRank Боба Арума, одновременно являющегося промоутером Ломаченко, можно будет перейти к следующему этапу спортивной карьеры украинцы, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, размещенный на YouTube-канале «FightHype».

Исходя из слов Арума, стало известно не только о месяце, но и о потенциальном сопернике Ломаченко — претендентом на следующий бой с украинцем, судя по всему, окажется Шакур Стивенсон.

«Рекламный агент» сегодняшнего победителя ответил на вопрос, касающийся наиболее вероятного срока нового боя:

Наверное, в ноябре… Но давайте насладимся этим моментом [победой Ломаченко], а завтра обдумаем следующий шаг.

Ранее мы писали о том, что экс-чемпион WBC Гвоздик объяснял, почему Ломаченко утратил «кредит доверия» у украинцев.