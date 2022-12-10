Как информирует «НБН», некоторые подробности о том, как путинские войска ликвидируют друг друга на территории Украины, сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в сообщении, обнародованном Генштабом в социальной сети Facebook, говорится:

«Помимо весомых потерь российских военных на территории Украины в результате действий защитников Украинского государства, захватчики Российской Федерации также теряет собственную живую силу в результате так называемого «дружественного огня». Это происходит по причине весьма низкой подготовки подразделений артиллерийских и танковых экипажей, а также отсутствия связи и взаимодействия между вражескими силами».

Напомним, ранее мы уже не единожды сообщали о том, что российско-оккупационные войска активно ликвидируют друг друга на фронте в Украине.