В СМИ появилась информация о том, что главу Генерального штаба ВС РФ устранили либо готовятся его заменить в ближайшее время, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете за 12 декабря обратили внимание на то, что Министерство обороны страны-агрессора официльно опровергло подобные сообщения, назвав их «украинским фейком». Также были продемонстрированы фотографии, на которых Герасимов якобы исполняет свои служебные обязанности.

Однако в то же время ведомство не предложило «достоверную поддержку» своему заявлению о том, что генерал не уйдет в отставку и его не планируют заменить. В частности, общественности не показали видеодоказательства деятельности начальника Генштаба, как это неоднократно делали с министром обороны Сергеем Шойгу.

Эксперты отметили, что Минобороны РФ пытается представить военное руководство армии Путина как присутствующее и вовлеченное в военные дела страны, а также продемонстрировать согласованность в командной структуре после провалов в Украине.

Отметим, что еще летом Владимир Осечкин рассказал, что Герасимов, Шойгу и Путин перестали подписывать документы по «СВО» в Украине, объяснив, в чем причина.