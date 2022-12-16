Как информирует «НБН», об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Телеграм. Согласно его заявлению, первые ракеты уже в воздушном пространстве нашей страны.

Дословно из заявления Виталия Кима:

«Мы ожидаем порядка шестидесяти ракет. Над северной частью Украины уже летит часть ракет. Полагаю, что наши системы противоракетной обороны собьют 50+, как минимум. Верим в Вооруженные силы Украины».

Кроме того, губернатор Николаевской области призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ракетные удары по Киеву и Виннице

Тем временем из сообщений украинских телеграм-каналов стало известно, что ракеты врага уже ударили по Днепровскому району Киева, а также сильный взрыв был зафиксирован в Виннице. В Хмельницком, согласно информации ресурсов, тоже зафиксирован взрыв.

Ранее в Главном управлении разведки Украины сделали заявление о ракетном запасе страны-террориста Российской Федерации.