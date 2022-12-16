Как информирует «НБН», об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Телеграм. Согласно его заявлению, первые ракеты уже в воздушном пространстве нашей страны.
Дословно из заявления Виталия Кима:
«Мы ожидаем порядка шестидесяти ракет. Над северной частью Украины уже летит часть ракет. Полагаю, что наши системы противоракетной обороны собьют 50+, как минимум. Верим в Вооруженные силы Украины».
Кроме того, губернатор Николаевской области призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ракетные удары по Киеву и Виннице
Тем временем из сообщений украинских телеграм-каналов стало известно, что ракеты врага уже ударили по Днепровскому району Киева, а также сильный взрыв был зафиксирован в Виннице. В Хмельницком, согласно информации ресурсов, тоже зафиксирован взрыв.
Ранее в Главном управлении разведки Украины сделали заявление о ракетном запасе страны-террориста Российской Федерации.
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