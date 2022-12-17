Как информирует «НБН», местные телеграмм-каналы сообщают, что утром, семнадцатого декабря, вражеские войска нанесли очередной удар по территории города Херсона, который недавно был освобожден от оккупантов. Согласно предварительной информации, прилет пришелся по жилому сектору.

Местные жители сообщают, что удар пришелся по частному сектору в одном из районов города. В результате атаки, согласно предварительным данным, погиб человек.

Немного позже данную информацию официально подтвердил в Телеграм глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Он написал:

«Захватчики РФ вновь наносят удары из реактивных систем залпового огня и артиллерийских оружий по Корабельному району города. Находившийся на месте прилета в своем автомобиле 36-летний мужчина погиб на месте происшествия».

Еще одна 70-летняя женщина была доставлена в больницу с ранением.

Напомним, ранее мы уже писали о сильном обстреле Херсона со стороны войск России.