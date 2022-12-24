Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича в эфире телемарафона заявил, что в результате обстрела со стороны вражеских сил центра города из РСЗО «Град», а также зажигательных боеприпасов, погибли как минимум десять человек. Хотя ранее было известно о семи жертвах акта агрессии России.

Кроме того он добавил, что еще пятьдесят пять человек в результате преступного обстрела получили ранения. Из них восемнадцать граждан находятся в тяжелом состоянии. К счастью, по его словам, детей в числе пострадавших не оказалось.

Также Янушевич добавил, что в результате атаки со стороны агрессора были повреждены транспортные средства, здания и котельная детского сада.

Согласно словам главы Херсонской областной военной администрации, в результате вражеского огня ремонтным бригадам пришлось устранять утечку «голубого топлива».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как президент Зеленский отреагировал на удар россиян по мирному населению в центре Херсона.