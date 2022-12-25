Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщениях местных телеграм-каналов.

Дословно из обнародованного сообщения:

«С самого раннего утра в Херсоне были слышны взрывы. Берегите себя. Если нет сильной потребности, то воздержитесь от выхода на улицу».

Буквально сутки тому назад, утром 24 декабря, российско-оккупационные силы осуществили массированный обстрел центра города Херсона. В результате террористической атаки со стороны Российской Федерации известно о гибели десяти человек, еще десятки мирных граждан получили ранения. К счастью, детей среди пострадавших и погибших нет.