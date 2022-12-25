Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергея Череватого в эфире национального телемарафона, захватчики РФ планируют начать наступление на Лиманском направлении.

Согласно его словам, украинские военные героически противостоят врагу, не давая им шансов прорвать оборону. Череватый отмечает, что только на Бахмутском направлении за последние двадцать четыре часа Россия потеряла 50 оккупантов «двухсотыми» и еще 80 – «трехсотыми».

Спикер Восточной группировки ВСУ добавил, что по-прежнему ключевые боевые действия идут на Донбассе. Именно там захватнические войска сконцентрировали большую часть собственных сил. По его словам, каждые сутки оккупанты применяют ствольную артиллерию, РСЗО, а также открывают огонь из танков, преследуя цель поразить позиции ВСУ. Помимо прочего, вражеские силы используют авиацию.

Напомним, ранее в ISW сделали заявление о ситуации под Бахмутом.